Steam, yeni bir rekora imza attı - Son Dakika
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Steam, yeni bir rekora imza attı

03.01.2022 08:32

Dünyanın en popüler dijital oyun dağıtım platformu olan Steam, yepyeni bir eşzamanlı kullanıcı rekoru daha kırdı.

Steam, 2022'ye yepyeni bir rekorla başladı ve bir kez daha kendi eşzamanlı kullanıcı rekorunu kırdı ve bu kez 27.9 milyon eşzamanlı kullanıcıya ulaştı.

STEAM, EŞZAMANLI OYUNCU REKORUNU TAZELEDİ

SteamDB tarafından tespit edildiği üzere, 27.942.036 kişi ile dijital platformun şimdiye kadarki en yüksek eşzamanlı zirvesini işaret ediyor. Ayrıca 8.2 milyonu o sırada aktif olarak oyun içindeydi.

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Steam'in yükseliş eğilimi iki yıl önce Ocak 2020'de dünyanın COVID-19'un başlangıcında kendini izole etmeye başlamasıyla başladı. 2 Şubat'ta Steam'in Ocak 2018'de kırmış olan 18.5 milyon kullanıcılık rekoru aşıldı ve mevcut rekoru 18.8 milyon oyuncuyla zirveye ulaştı.

Mart 2020'de sayıların ilk kez 20 milyonu aştığı bir hafta sonu ve sadece bir hafta sonra 22 milyona çıkarak kendi rekorunu kırmaya devam etti. Aralık 2020'de 24,7 milyon, Şubat 2021'de 26,5 milyon ve geçtiğimiz aylarda ise 27,1 milyon eşzamanlı kullanıcı ile rekor tazelemişti.

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