Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali: Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti, Galatasaray ile anlaştı

Galatasaray, Fatih Terim'in transferini çok istediği Olimpiu Morutan'ı renklerine bağladı. Rumen futbolcunun formasını giydiği Steaua Bükreş'te başkan Gigi Becali transferi bizzat duyurdu.
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Morutan'ın transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Olimpiu Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullandı.
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