Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali: Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti, Galatasaray ile anlaştı

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Morutan'ın transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Olimpiu Morutan'ın transferi yüzde 99 gerçekleşti. Galatasaray ile anlaştı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray , Fatih Terim 'in transferini çok istediği Olimpiu Morutan'ı renklerine bağladı. Rumen futbolcunun formasını giydiği Steaua Bükreş 'te başkan Gigi Becali transferi bizzat duyurdu.

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