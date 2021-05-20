Steel Tactics Kadın Valorant takımı başvuruları başladı! - Son Dakika

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Steel Tactics Kadın Valorant takımı başvuruları başladı. Organizasyon başvuru duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamaları kullandı:

VALORANT Kadın Takımımız için Başvurularımız Açıldı! Türkiye de ilk yaparak duyurduğumuz VALORANT kadromuzdan sonra uzun süredir bir takım arayışında değildik. Steel Tactics yeni VALORANT Kadın takımı ile daha güçlü olacak. Başvurularınızı DM üzerinden yapabilirsiniz.

Organizasyonun duyuru paylaşımının altına gelen yorumlar ise dikkat çekiciydi. Taraftarların yaptığı yorumlar "Kadın Espor Ekosistemi"ni destekler nitelikte güzel yorumlarla doluydu.

Eğer siz de gelecek kariyerinizde espor ekosistemi altında devam etmek istiyorsanız hemen başvurunuzu yapın!

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