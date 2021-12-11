SteelSeries, 3 Aylık Bedava Discord Nitro Veriyor - Son Dakika

SteelSeries, oyunlardayken anlık kayıt ve geçmiş kaydı alabilme özelliğine sahip SteelSeries GG uygulamasını tanıtmak amacıyla Discord ile işbirliği yapmış durumda. SteelSeries GG uygulamasını indirerek 3 aylık bedava Discord Nitro aboneliği kazanabilirsiniz.

Discord Nitro almak içi yapmanız gerekenler;

Bu bağlantıya tıklayarak SteelSeries sitesinden, SteelSeries GG uygulamasını indirin.

SteelSeries GG'yi yükledikten sonra açılan pencerede yeni bir SteelSeries hesabı oluşturun.

Kayıt tamamlandıktan sonra sol ekranda bulunan "Moments" sekmesine tıklayın.

Açılan Sayfanın üst kısmında bulunan, renkli "Discord NITRO Learn More" yazısına tıklayın.

Açılan pop-up ekranında "Get 3 mounths of Discord Nitro" butonuna tıklayın.

Tarayıcınızda Discord linki açılacak. Eğer tarayıcınızda giriş yapmamışsanız giriş yapın.

Tebrikler, 3 aylık Nitro aboneliğiniz oldu.

Eğer Discord hesabınızda daha önce Nitro aboneliği tanımlanmışsa, bu 3 aylık ücretsiz abonelik fırsatından yararlanamazsınız.