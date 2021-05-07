SteelSeries CS: GO turnuvası finali bu akşam! - Son Dakika

Espora katkılarıyla yıllardır adından sıkça söz ettiren oyuncu ekipmanı markası SteelSeries CS: GO turnuvası finali bu akşam ! Turnuvanın finaline adını yazdıran takımlar ise Our Fault ve Şahangiller Espor.

Dün oynanan yarı final maçlarının tamamlanmasıyla büyük finale adını yazdıran takımlar belli oldu. Çeyrek final turlarında Şahangiller Espor, Magic Fly takımını yenmişti. Our Fault ekibi de VYNAX ekibi ile karşılaşıp yarı finallere çıkmayı başardı. Şahangiller Espor, Rastaban Esports'u yenerek finale adını yazdırdı. Our Fault ekibi ise yarı final turunda Godzilla Espor'u yenerek finale çıktı.

Turnuvanın ödülleri ise şu şekilde:

takıma Arctis 5 Kulaklık

takıma Aerox 3 Mouse

takıma QcK Prism Medium Mousepad

Turnuvanın final ayağı ise 7 Mayıs Cuma yani bugün başlıyor. Turnuva saat 21.00'de başlayacak ve BO3 olmak üzere 3 harita üzerinden oynanacak.

Playerbros ekibi olarak iki takıma da başarılar diliyoruz, iyi olan kazansın!