SteelSeries'in yeni oyuncu kulaklığı en büyük sorunu ortadan kaldırıyor!

Kablosuz kulaklıklar, ses gecikmesi ve pil ömrü de dahil olmak üzere birkaç nedenden dolayı oyuncular arasında henüz tam olarak yer edinmiş değil. SteelSeries'in yeni Arctis Nova Pro Wireless modeli ise bu sorunlarından bazılarını çözmeyi hedefliyor. Kulaklık ayrıca tamamen gizlenebilen bir mikrofon da dahil olmak üzere birkaç kullanışlı özelliğe daha sahip.

SteelSeries Arctis Nova Pro oyuncuların karşılaştığı sorunlara odaklanıyor!

Bluetooth, kablosuz ses akışı için çoğunlukla tercih edilen bir yöntem. Pil ömründe avantaj sağlayan sistem, ses kalitesinde ise bazı düşüşler yaşanabilir. Aynı zamanda ses kaynağı ile kulaklık arasında hafif bir gecikmeye de neden olabilir. Bu durum müzik dinlerken bir sorun teşkil etmiyor olsa da, oyun oynarken sorun olabilir. Ekrandaki görüntü ile sesin eşleşmemesi size oyunda önemli dezavantajlar doğurabilir.

Oyuncuların merak ettiği SteelSeries Arctis Prime inceleme!

SteelSeries'in gezikme konusundaki çözümü ise, 2.4GHz kablosuz sinyali ve Bluetooth'u bir arada sunmak olmuş. Bu sayede oyun konsolunuzdan ya da bilgisayarınızdan 2.4 GHz'lik sinyal ile minimum gecikme yaşarken, akıllı telefonunuza da Bluetooth üzerinden bağlanabileceksiniz.

Arctis Nova Pro Wireless ayrıca "Quantum 2.0 Wireless" adını verdiği sistem sayesinde hem 2.4 GHz'lik sinyalden hem de Bluetooth'tan gelen sesleri aynı anda oynatabiliyor. Bu sayede oyuncular oyunlarına devam ederken bir yandan telefonlar görüşebilecekler.

Çıkarılabilir bir mikrofona sahip kulakları bundan önce de çok kez gördük ancak Arctis Nova Pro Wireless bunun yerine mikrofonun ve uzatılmış kolunun tamamen gizlenmesini sağlıyor. Bu sayede mikrofonunuzu kaybetme gibi durumların da önüne geçilmiş oluyor.

Nova Pro Wireless ayrıca aktif gürültü engelleme(ANC) özelliğine de sahip. Kulaklığı çıkarmaya gerek kalmadan ortam seslerini duymanızı da sağlayan şeffaflık seçeneğine de sahip olan bu sistemin oldukça başarılı çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca kulaklığın sahip olduğu mikrofon mekanik klavye, mouse ve PC fanından gelen sesleri maskelemek adına ayrı bir gürültü engelleme özelliği daha sunuyor.

Batarya sorunu tarih oluyor!

Özellikle ANC sistemleri açık olduğunda kablosuz kulakların batarya ömürleri kısalıyor. SteelSeries bunun için pratik bir yöntem sunuyor. "Infinity Power System" adı verilen özellik sayesinde artık kablosuz kulaklığın bataryasını yedeği ile değiştirebileceksiniz. Bu sayede bataryalardan biri kulaklıkta görev yaparken diğeri şarj edilebilir olacak.

Steelseries Arctis Nova Pro Wireless, kullanıcıların en çok şikayet ettikleri özellikler üzerine geliştirilmiş görünüyor. Markanın yeni kulaklığı resmi internet sitesinde 380 dolarlık fiyattan alıcı buluyor. Kulaklığın kablolu versiyonu ise 280 dolar. Peki siz Steelseries markalı kulaklıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.