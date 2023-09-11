Ermenistan maçında tepki almıştı! Stefan Kuntz: Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya maçı öncesi basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Son oynanan Ermenistan mücadelesine de değinen Alman teknik adam, "Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ KARAMSARLIĞI ANLAMIŞ DEĞİLİM"

Kendisine gösterilen tepkilere değinen Kuntz, "Tabii oyuncularımızın üzüntülü olmalarını anlayabiliyorum. Kesinlikle büyük bir adım atabilirdik ama ufak bir adım atmış olduk. Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kendi elimizde kupaya katılmak ve kupaya katılacağız" dedi.

"POZİTİF UNSURLAR DAHA FAZLA"

Bu zamana kadar yaptıklarını anlatan Alman hoca, "Bana buraya başladığımda Milli Takım'ın mental yapısı zayıf olduğundan dolayı bu tür maçları çeviremiyor dediler. Letonya'ya karşı iki tane galibiyet aldık 97 sene içinde gibi bir sürede. Faroe Adaları'na kaybettiğimiz maçta gidişatımız fazlasıyla belli olmuştu. Eğer iyi yaptıklarımızı da, dengeli ve eşit bir şekilde değerlendirirsek pozitif olan unsurlar negatif olanlardan daha üstün olacaktır." dedi.