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Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına geçmesi Alman basınında yankı getirdi - Son Dakika

Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına geçmesi Alman basınında yankı getirdi

19.09.2021 19:19
Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına geçmesi Alman basınında yankı getirdi, System.String[]

Teknik Direktör Stefan Kuntz'un Türk Milli Takımı'nın başına geçmesi Alman basınında büyük ses getirdi.

Teknik Direktör Stefan Kuntz'un Türk Milli Takımı'nın başına geçmesi Alman basınında büyük ses getirdi.

Almanya U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına getirilmesi Alman medyasında da büyük yankı buldu. Birçok Alman medyasında "flaş spor haberi" olarak duyurulan Kuntz'la ilgili Alman basında çıkan haberler şu şekilde:

Der Spiegel:

Alman U21 teknik direktörü Stefan Kuntz, Türkiye'nin milli antrenörü oldu. Alman Futbol Federasyonu (DFB), U21 antrenörünün gitmesine izin verdi. Stefan Kuntz, Türk milli futbol takımının başına geçerek 2022 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi Katar'a götürmeli.

Sky Sport:

Alman U21'in başarılı teknik direktörü Stefan Kuntz, Türk milli futbol takımının yeni teknik direktörü oldu. Türkiye Futbol Federasyuonu (TFF), anlaşmayı Pazar günü açıkladı. TFF, sözleşmenin Pazartesi günü saat 15: 00'te imzalanması gerektiğini ve DFB'nin Kuntz'a onay verdiğini duyurdu. Alman eski milli oyuncu, yeni milli takım direktörü ve eski Bundesliga futbolcusu Hamit Altıntop ile görüşmek için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gitmişti.

ARD Tagesschau:

U21 Alman Milli takım antrenörü Stefan Kuntz, Türk milli takımına geçiş yaptı. Kuntz'un İstanbul'daki imzası yarın yapılacağı belirtildi.

BILD:

Stefan Kuntz (58) Türkiye ile anlaştı. Son detaylar Pazartesi günü netleşecek. Yeni milli antrenör olarak üç yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Kuntz için Türkiye'de hiçbir şey yanlış gitmemeli.

Beş yılda üç Avrupa Şampiyonası finali ve U21 antrenörü olarak iki şampiyonluğu (2017 ve 2021) olan Stefan Kuntz'un (58) gidişi, DFB açısından gençlerimizin tüm zamanların en başarılı teknik direktörünü kaybedeceği anlamına geliyor.

BR 24:

Alman U21'in başarılı teknik direktörü Stefan Kuntz, Türk milli takımının yeni antrenörü oldu. Başarılı U21 teknik direktörü, Boğaziçi için beş yıldan fazla bir süre sonra DFB'den ayrılıyor ve Türk milli futbol takımının yeni teknik direktörü olacak. Pazar günü, 1996 Avrupa şampiyonu son detayları görüşmek üzere Türkiye'ye giden uçağa bindi ve kısa bir süre sonra anlaşmaya varıldığı açıklandı. Kuntz geçtiğimiz günlerde yeni milli takım direktörü ve eski Bundesliga futbolcusu Hamit Altıntop ile görüşmek için Türkiye'ye gitmişti. Kuntz, geçtiğimiz günlerde başarısız sonuçlar alarak görevden alınan Şenol Güneş'in yerini alacak.

Eurosport:

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye; İtalya, Galler ve İsviçre'ye karşı alınan yenilgilerin ardından gruplardan başarısız şekilde ayrıldı. En son Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'da 6-1'lik yenilgiden sonra istifa eden Güneş'in yerine Stefan Kuntz getirilecek. Kuntz'un hedefi Türkiye'yi Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na götürmek. Bunu başarmak için G grubunda hala şansı var. Üçüncü sırada yer alan Türkiye, Hollanda ve Norveç'in sadece iki puan gerisinde, ancak grupta yalnızca birinci doğrudan katılma hakkı elde ediyor.

Frankfurter Allgemeine (FAZ):

Alman Futbol Federasyonu, U-21 teknik direktörü Stefan Kuntz'u kaybetti. Eski milli oyuncu Türkiye ile anlaştı. Başarılı U-21 teknik direktörü Stefan Kuntz'dan Türk milli futbol takımına geçiş mükemmel oldu. 58 yaşındaki Kuntz, günlerdir Şenol Güneş'in halefinin en büyük adayı idi. Bundesliga'da FC Schalke 04, FC Bayern Münih ve ardından Real Madrid'de oynayan Altıntop, Kuntz'un transferinde en büyük etken oldu. DFB, Kuntz'un Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmaya varması durumunda, 2023 yılına kadar devam edecek U-21 teknik direktörü sözleşmesinden oybirliğiyle ayrılmasına karar verdi.

WELT:

Stefan Kuntz Türkiye'ye taşınıyor ve milli takımın başına geçiyor. 58 yaşındaki oyuncunun Pazartesi günü imza atması ve Şenol Güneş'in halefi olarak yerine geçmesi bekleniyor. DFB'de şimdiden U21 için yeni bir teknik direktör arayışına girdi.

Sport Buzzer:

Başarılı U21 teknik direktörü Stefan Kuntz'dan Türk milli takımına geçiş çok yakın. Kuntz üç yıllık sözleşme imzalayacak. 58 yaşındaki Kuntz, kısa süre önce görevden alınan Şenol Güneş'in halefi için en büyük aday oldu. Bundan sonra Kuntz, bir basın toplantısı yaparak milli antrenör olduğunu duyurmalı.

Süddeutsche Zeitung:

Alman Futbol Federasyonu, tarihinin en başarılı U21 milli antrenörünü kaybetti. Kuntz, Alman genç takımına 3 kez final oynattı. 2017 ve 2021'de şampiyonluk kazandırdı. Aylardır Alman takımıyla Olimpiyatlarda başarısız olan Kuntz'un geleceği hakkında spekülasyonlar yapıldı. Bu arada Kuntz, Joachim Löw'ün yerine geçmek için en büyük aday olarak bile kabul edildi. Ama bu görev, 7 kez Bayern Münih'e şampiyonluk kazandıran Hansi Flick'e verildi. - MÜNİH

Stefan Kuntz, Milli, Alman, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına geçmesi Alman basınında yankı getirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Stefan Kuntz'un A Milli Takım'ın başına geçmesi Alman basınında yankı getirdi - Son Dakika
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