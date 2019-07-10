Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te
17 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, İsveçli forvet Stefan Silva'yı kadrosuna kattı.
Spor Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:31 Kaynak: AA
Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük
, İsveçli forvet Stefan Silva'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Karagümrük formasıyla nice başarılara Stefan." ifadesi kullanıldı.
Stefan Silva, son olarak İsveç'in AIK takımında forma giydi.
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