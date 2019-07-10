Son Dakika Haberleri: Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te
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Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te

17 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, İsveçli forvet Stefan Silva'yı kadrosuna kattı.

Stefan Silva, Fatih Karagümrük'te, System.String[]
Fabio Alves Da Silva, Fatih Karagümrük, Spor
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, İsveçli forvet Stefan Silva'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Karagümrük formasıyla nice başarılara Stefan." ifadesi kullanıldı.
Stefan Silva, son olarak İsveç'in AIK takımında forma giydi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:31 Kaynak: AA
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