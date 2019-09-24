Stefano dedas: ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız

açıklamalarda bulundu. Transferi şimdilik tamamladıklarını ve takımın sezon içerisinde durumuna baktıktan sonra birkaç düzeltme yapabileceklerini belirten Dedas, "Şimdilik başlangıç kadromuz bu şekilde. Maçlardaki yol haritamıza göre bakacağız, belki birkaç düzeltme yapabiliriz ama dediğim gibi bunu yolda göreceğiz. Çoğu takım bunu yaşıyor sezon başında, gerekli olursa eklemeler yapabiliriz" diye konuştu.

"YENİ SALONUMUZDA HER ŞEYİN DAHA GÜZEL OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bu sezon maçlarını oynayacakları yeni salon hakkındaki soruya yanıta, "Benim için öncelikli değişiklik artık 2'nci değil de 1'inci köprüyü kullanacak olmam" diyerek esprili bir ifade kullanarak başlayan Stefano Dedas, şunları kaydetti:

"Dediğiniz gibi bizim için değişik bir sene olacak. Sayın İcra Başkanımız Hüseyin Yücel'in de söylediği gibi Beşiktaş bizim kardeş kulübümüz. Sayın Başkanımız Ömer Yücel'in de belirttiği gibi bu sene Akatlar'da oynayacağız, Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda bizim için daha yoğun bir basketbol ortamı var. Bu yüzden daha güzel olacağını düşünüyorum. Kardeş kulübümüzün salonunda oynayacağımız için de herhangi bir sorun görmüyorum. Maç yaptığımız sahada antrenman yapmak çok önemli, bunun eksikliğini hissedeceğiz. Ev sahibi olmadığımız bir salonda ev sahibiymiş gibi hissetmek için orada çok antrenman yapmamız ve oraya alışmamız gerekiyor."

- İstanbul