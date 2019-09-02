Son Dakika Haberleri: Stefano Napoleoni Göztepe'de!
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Stefano Napoleoni Göztepe'de!

3 saat önce

Göztepe, Mossoro'nun ardından Medipol Başakşehir'den bir transfer daha yaptı.

Stefano Napoleoni Göztepe'de!, System.String[]

Göztepe, Mossoro'nun ardından Medipol Başakşehir'den bir transfer daha yaptı. Sarı kırmızılı ekip, İtalyan santrfor Stefano Napoleoni ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Ege temsilcisi, konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi: "Son olarak Başakşehir forması giyen İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. 26 Haziran 1986 tarihinde Roma'da dünyaya gelen Napoleoni, Widzew Lodz, Levadiakos, Atromitos ve Başakşehir takımlarında forma giydi. 372 maçta 90 kez rakip fileleri sarsan İtalyan futbolcuya Göztepe'mize hoş geldin diyor başarılar diliyoruz."

Başakşehir, Ege, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:44 
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