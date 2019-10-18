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Stefano Okaka'dan bomba sözler: Beşiktaş...

24 dakika önce

La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü duyurdu.

Stefano Okaka'dan bomba sözler: Beşiktaş..., System.String[]

La Gazzetta dello Sport gazetesine konuşan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, geçtiğimiz yaz Beşiktaş'ın kapısından döndüğünü duyurdu.


Söz konusu süreçle ilgili yaptığı açıklamada "Beşiktaş'a neredeyse evet demiştim. Önerdikleri kontrat son derece cazipti." ifadelerini kullanan yıldız futbolcu, " İtalya'da yalnızca Udinese'de forma giyebilirdim ve transferin son gününde de eski takımıma geri döndüm. Beni sıcak karşılamaları ve gösterdikleri sevgi çok hoşuma gitti. Udinese'de sembol olmak istiyorum." şeklinde konuştu.



La Gazzetta dello Sport, Beşiktaş, Udinese, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:37 
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