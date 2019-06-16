Son Dakika Haberleri: Steinmeier: Birbirimizi sosyal medyadan değil, konuşarak tanıyalım
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Steinmeier: Birbirimizi sosyal medyadan değil, konuşarak tanıyalım

1 saat önce

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ön yargılardan kaçınmak için yüz yüze iletişim çağrısı yaptı.

Steinmeier: Birbirimizi sosyal medyadan değil, konuşarak tanıyalım, System.String[]
ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ön yargılardan kaçınmak için yüz yüze iletişim çağrısı yaptı.

Steinmeier, Berlin'de Türklerin de yoğun yaşadığı Wedding semtinde Wilhelm-Hauf İlkokulunda "Açık Toplum Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada semt sakinleriyle sohbet eden Steinmeier, Türk tiyatro grubunun gösterisini izledi.

BUNU TEKRAR ÖĞRENMELİYİZ

Steinmeier gösterinin ardından yaptığı konuşmada, sadece sosyal medya üzerinden değil insanların karşılıklı konuşarak birbirini tanıması gerektiğini belirterek, "Tekrar birbirimizle konuşmayı öğrenmemiz lazım" ifadesini kullandı. Ön yargılardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, "Birbiriyle konuşanlar birbirini tanır ve böylelikle ön yargılar yıkılır" dedi. Steinmeier, kentlerdeki kira artışları ve eğitim sorunlarına da değinerek, bu sorunlara birlikte ortak çözümler üretilebileceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:53 
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