Son Dakika Haberleri: Steinmeier'den Alman Toplumuna 'Suskunluk' Uyarısı

Steinmeier'den Alman Toplumuna 'Suskunluk' Uyarısı

1 saat önce

ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Noel dolayısıyla yayınladığı mesajda, toplumdaki suskunluk konusunda uyarıda bulundu.

Steinmeier'den Alman Toplumuna 'Suskunluk' Uyarısı, System.String[]
ALMANYA Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, Noel dolayısıyla yayınladığı mesajda, toplumdaki suskunluk konusunda uyarıda bulundu. Demokrasinin siyasi çatışmaya ve uzlaşmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, demokrasinin gücünün topluma bağlı olduğunu belirterek, "Demokrasimiz düşüncelerimizi söylememiz ve çıkarlarımızı savunmamız temelinde şekilleniyor" ifadesini kullandı. Farklı görüşlerde olan insanların birbiriyle konuşarak 'uzlaşmaya varabileceğini' belirten Steinmeier, "Uzlaşma yeteneği demokrasinin gücüdür" şeklinde konuştu.

Almanların birbirleriyle daha az konuştuğunu ve birbirlerini daha az dinlediğini belirten Almanya Cumhurbaşkanı, özellikle de sosyal medyada 'zehrin akıtıldığını, gürültü ve gündelik öfkenin' gözlemlendiğini belirterek, "Bazılarının kopardığı bu gürültüden ziyade birçok kişinin suskunluğu beni kaygılandırıyor" dedi.

'HEPİMİZ BU ÜLKEYE AİTİZ'

Giderek daha fazla sayıda insanın sadece kendi gibi düşünenlerle bir araya gelmesi ve 'kimin buraya ait olmadığı' konusunda da aynı görüşü paylaşmasını eleştiren Steinmeier, "Şu gelecekte de geçerli olacak; Köken veya ten rengi, yaşam görüşü veya tutulan takımdan bağımsız olarak, hepimiz bu ülkeye aitiz. Ağzımızdan köpükler saçmadan tartışmayı yeniden öğrenmemiz, farklılıklara katlanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Konuşmayan, hiç dinlemeyen, çözüme yaklaşamaz. Suskunluk durgunluk demektir" ifadesini kullandı.

Halka farklı görüşte olanlarla konuşma ve tartışma çağrısında bulunan Steinmeier, toplumun diyalog halinde olması gerektiğinin altını çizdi.

'KAYGILAR VE ÖFKE VAR'

Eğer toplumda diyalog sağlanmazsa bir ülkede neler yaşanabileceğinin görüldüğünü belirten Almanya Cumhurbaşkanı, " Paris'te yanan barikatları, ABD'de derin siyasi uçurumu, Brexit nedeniyle Büyük Britanya'da yaşanan kaygıları, İtalya, Macaristan ve diğer ülkelerle Avrupa'yı kopma noktasına getiren gelişmeleri yaşadık" şeklinde konuştu. Almanya'da da benzeri gelişmeler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunan Steinmeier, "Bizim ülkemizde de belirsizlik, kaygılar ve öfke var" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:28 

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