Son Dakika Haberleri: Steinmeier'den ön yargılardan kaçınılması çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

Steinmeier'den ön yargılardan kaçınılması çağrısı

3 saat önce

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ön yargılardan kaçınmak için yüz yüze iletişim çağrısında bulundu.

Steinmeier'den ön yargılardan kaçınılması çağrısı, System.String[]
Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, ön yargılardan kaçınmak için yüz yüze iletişim çağrısında bulundu.

Steinmeier, başkent Berlin'de Türklerin de yoğun yaşadığı Wedding semtinde Wilhelm-Hauf İlkokulunda "Açık Toplum Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Burada semt sakinleriyle sohbet eden Steinmeier, Türk tiyatro grubunun gösterisini izledi.

Steinmeier gösterinin ardından yaptığı konuşmada, sadece sosyal medya üzerinden değil insanların karşılıklı konuşarak birbirini tanıması gerektiğini belirterek, "Tekrar birbirimizle konuşmayı öğrenmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Ön yargılardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Steinmeier, "Birbiriyle konuşanlar birbirini tanır ve böylelikle ön yargılar yıkılır." dedi.

Steinmeier, kentlerdeki kira artışları ve eğitim sorunlarına da değinerek, bu sorunlara birlikte ortak çözümler üretilebileceğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:51 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Almanya, Frank Walter Steinmeier, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin ardından Almanya da S-400'lerden rahatsız oldu Resmi Gazete'de yayımlandı! Hurda araçta ÖTV indirimi artırıldı Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam kimdir? Mansur Yavaş'tan öğrencilere müjde! Evlerde kullanılan suya yüzde 50 indirim yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 20:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Steinmeier'den ön yargılardan kaçınılması çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]