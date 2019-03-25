Son Dakika Haberleri: Steinmeier'e 660, Merkel'e 600 Euro Zam

Steinmeier'e 660, Merkel'e 600 Euro Zam

51 dakika önce

BUNA göre, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile emekli cumhurbaşkanlarının maaşları brüt 660 Euro artarken, Başbakan Angela Merkel'in maaşı 600 Euro zamlı olacak.

Steinmeier'e 660, Merkel'e 600 Euro Zam, System.String[]
BUNA göre, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile emekli cumhurbaşkanlarının maaşları brüt 660 Euro artarken, Başbakan Angela Merkel'in maaşı 600 Euro zamlı olacak. Merkel'in maaşı milletvekillerine yapılan zam nedeniyle arttı. Milletvekilleri 1 Temmuz 2018'den beri aylık 9 bin 780 Euro 28 cent maaş alırken, bu miktar nisan ayından itibaren 10 bin 83 Euro 47 cente çıkacak. Merkel, milletvekilliğinin yanı sıra başbakan olarak ek ücret aldığı için maaşı yaklaşık 24 bin 300 Euro'dan brüt 25 bin 60 Euro'ya çıkacak. Milletvekilliği bulunan bakanların maaşı ise 20 bin 820 Euro'dan 21 bin 460 Euro'ya yükselecek.

DIŞARIDAN ATANANLARA YOK

Aynı şekilde milletvekilliği bulunan müsteşarların maaşı ise 18 bin 200 Euro'dan 18 bin 800 Euro'ya yükselecek. Ancak milletvekili sıfatı bulunmayan dışarıdan atanan bakan ve müsteşarlar ise maaşlarını zamlı alamayacak. Başbakan Merkel'in kabinesinde dışarıdan atanan beş bakan bulunuyor. Federal Maliye Bakanı Olaf Scholz, Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Tarım Bakanı Julia Klöckner, Federal Aile Bakanı Franziska Giffey ve Federal Çevre Bakanı Svenja Schulze meclis dışından atanan bakanlar.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:49 

Angela Merkel, Güncel
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