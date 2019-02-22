Steinmeier'e 'İran'ın Bayramını Neden Kutladın' Tepkisi

ALMANYA Cumhurbaşkanı Steinmeier, 11 Şubat'ta mevkidaşı Hasan Ruhani'ye "İran İslam Cumhuriyeti'nin milli bayramını vatandaşlarım adına yürekten kutluyorum" mesajı göndermişti.

ALMANYA Cumhurbaşkanı Steinmeier, 11 Şubat'ta mevkidaşı Hasan Ruhani'ye "İran İslam Cumhuriyeti'nin milli bayramını vatandaşlarım adına yürekten kutluyorum" mesajı göndermişti. Steinmeier tebrik mesajında "İran ile Almanya ve Avrupalı müttefikler arasında derin diyaloğu korumak" istediklerini vurgulamış ve nükleer sözleşmenin hayata geçmesi için Almanya'nın elinden gelen her şeyi yapacağı güvencesi vermişti.



BU BİR DEVLET GELENEĞİ



Bu tarihin Humeyni'nin İran'da iktidara el koyduğu tarih olması nedeniyle muhalefet tepki gösterdi. Yeşiller'in İran kökenli milletvekili Omid Nouripour ise kutlamanın diplomatik kurallara uygun olduğunu savundu. Cumhurbaşkanlığı ise eleştirilere, tebrik mesajının Almanya'nın uzun yıllara dayalı bir devlet geleneği olduğunu hatırlatarak karşılık verdi.

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