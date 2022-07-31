Stellantis Global'e Peugeot Türkiye'den transfer! - Son Dakika
Üye Girişi

Stellantis Global'e Peugeot Türkiye'den transfer!

31.07.2022 13:00
Stellantis Global'e Peugeot Türkiye'den transfer!

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis’in toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı bir Türk oldu.

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis'in toplamda 6 bölgesinden biri olan Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde (MEA) Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı bir Türk oldu.

Bu kapsamda Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, MEA bölgesinde tüm Stellantis markaları ticari performans yönetimi ve teşkilat yapılandırılmasından sorumlu olacak. 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayacak olan Anaç'tan boşalan Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü koltuğuna ise Gülin Reyhanoğlu getirildi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak 2017 yılından bu yana görev yapan İbrahim Anaç, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde (MEA Chief Operating Officer) Samir Cherfan'a bağlı olarak Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini yürütecek. Anaç, yeni görevi dahilinde 65 ülkeden sorumlu olacak.

Stellantis Global'e Peugeot Türkiye'den transfer!
Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu

Grubun ikinci kadın marka genel müdürü Reyhanoğlu oldu!

İbrahim Anaç'ın MEA Bölgesi'ndeki global görevine transferinin ardından 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla Peugeot Genel Müdürlüğü görevine de Gülin Reyhanoğlu getirildi. Reyhanoğlu böylece hem Stellantis Türkiye çatısı altındaki markalar arasında hem de Türkiye otomotiv sektöründeki markalar içerisinde görev alan ikinci kadın genel müdür de olacak.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlayan Gülin Reyhanoğlu, otomotiv sektörüne 2006 yılında Otokoç Otomotiv'de Filo Satış Temsilcisi olarak adım attı. Yıllar içerisinde birçok farklı otomotiv firmasında önemli görevler üstlenen Reyhanoğlu, 2017'de de Peugeot Türkiye bünyesine katıldı. 2020 yılından bu yana kariyerine Peugeot Türkiye Satış Direktörü olarak devam eden Reyhanoğlu 1 Ağustos 2022 itibarıyla da yeni görevine başlayacak.

"Türkiye'yi gururlandıran bir tablo"

Stellantis Türkiye Ülke Başkanı Olivier Cornuaille yaptığı açıklamada yeni görevleri kapsamında hem İbrahim Anaç'a hem de Gülin Reyhanoğlu'na başarı dileklerini sunarak, "Stellantis Türkiye çatısı altında önemli görevler yapan isimlerin grubumuzun global yönetimlerinde çalışmalar yürütecek olması bizim için gurur verici bir tablo. Peugeot Türkiye'nin Genel Müdürü olarak görev yapan İbrahim Anaç döneminde marka, hem pazar payı konusunda önemli başarılarla büyüme yakaladı hem de yenilikleri çok yakından takip ederek müşteri memnuniyetini üst düzey bir seviyeye taşıdı. Yeni görevinde de bu başarılarının devamını sağlayacağına inancım tam.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak koltuğu devralan Gülin Reyhanoğlu'na da başarılar demek istiyorum. Stellantis Türkiye içinden bir yöneticinin yükselerek bu göreve gelmesi insan kaynakları yapılanmamızda ne kadar doğru hamleler yapıldığının da bir göstergesi. Yeni görevinde Reyhanoğlu'nun Peugeot markasını Türkiye'de bir adım daha öteye taşıyacağına tüm kalbimle inanıyorum" dedi.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 57 muhtarın CHP'ye katılım töreninde konuştu (1) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 57 muhtarın CHP'ye katılım töreninde konuştu (1) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 57 muhtarın CHP'ye katılım töreninde konuştu Açıklaması CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 57 muhtarın CHP'ye katılım töreninde konuştu Açıklaması
Kaynak: Carmedya.com

Orta Doğu, Peugeot, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Stellantis Global'e Peugeot Türkiye'den transfer! - Son Dakika

Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:23:29. #1.11#
SON DAKİKA: Stellantis Global'e Peugeot Türkiye'den transfer! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement