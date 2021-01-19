Stellantis liderlik hedefiyle başladı - Son Dakika

Stellantis liderlik hedefiyle başladı

19.01.2021 19:14
Stellantis liderlik hedefiyle başladı, System.String[]

Groupe PSA ve Fiat Chrysler Group (FCA) birlikteliğinden doğan Stellantis, İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares’in dijital platformdaki sunumuyla resmi olarak tanıtıldı.

Groupe PSA ve Fiat Chrysler Group (FCA) birlikteliğinden doğan Stellantis, İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares'in dijital platformdaki sunumuyla resmi olarak tanıtıldı.

Merkezi Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan yeni şirket, hızlı ve köklü bir değişim geçiren küresel otomotiv endüstrisinde odaklanıyor. Şirketin ana hedefi ise yeni sürdürülebilir mobilite çağının dünya lideri olmak.

150 farklı ülkeden 400 binden fazla çalışanı bulunan Stellantis'in 11 üyeli yönetim kurulu, Başkan John Elkann tarafından yönetilecek. İcra Kurulu Başkanı olarak görev alan Carlos Tavares ise sektörde deneyimli ve başarılı yönetim ekiplerinden birine liderlik edecek.

Yeni birliktelikle, kökleri 125 yıl öncesine kadar giden iki büyük otomotiv şirketinin temsil ettiği güçlü bir mirasa sahip olan Stellantis, sahip olduğu markalarla, tüm segmentlerde ve hatta motorsporlarında rekabet edecek. Şirketin model gamı lüks, premium, yaygın kullanılan otomobiller, performanslı pikaplar, SUV'ler, hafif ticari araçlar ve özel mobilite çözümlerine kadar tüm segmentleri kapsıyor. Şirket ayrıca bu markalara dair finansman, yedek parça ve servis hizmetleri de sunuyor.

Stellantis Çin, Afrika, Orta Doğu, Okyanusya ve Hindistan gibi önemli pazarlardaki henüz tam olarak ortaya çıkarılmamış önemli bir potansiyele ek olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika olmak üzere üç bölgede oldukça köklü bir varlık gösteriyor. Şirket, 30'dan fazla ülkede gerçekleştirdiği endüstriyel operasyonlar ile tüketici beklentilerini verimli bir şekilde karşılama ve bu beklentileri aşarak 130'dan fazla pazarda benzersiz kalitede araçlar ve hizmetler sunma becerisine sahip bulunuyor.

Stellantis, Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika'daki lider konumu ve bunun bir yansıması olan güçlü işletme marjlarıyla yola çıkıyor. Şirket, ulaştığı büyüklüğü ve ölçek ekonomisini bir kaldıraç olarak kullanarak, müşterileri için yenilikçi mobilite çözümlerine yatırım yapmayı; aynı zamanda olağan seyirde yılda 5 milyar Euro'dan fazla sinerji elde etmeyi hedefliyor. Bu sinerji öngörülerine, akıllı satın alma ve yatırım stratejilerinin uygulanması, güç aktarma organları ve platform kullanımının optimize edilmesi, modern Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi, üretim ve ekipman verimliliğine sürekli odaklanma yoluyla ulaşılması planlanıyor. Bu sinerji tahminleri, iki şirketin birleşmesinden kaynaklanan herhangi bir tesis kapanışına dayanmıyor.

Dokuz Yönetim Komitesi, ilk günden itibaren şirket çapında performans & strateji, planlama, bölgeler, üretim, marka ve stil alanları dahil olmak üzere verimli bir yönetim yapısı sunacak.

Stellantis'in portföyü elektrifikasyon, bağlanılabilirlik, otonom sürüş ve araç paylaşımı ile müşterilerinin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere farklı, sürdürülebilir mobilite çözümleri sunmaya için benzersiz şekilde uygun olarak hayata geçiyor. Stellantis büyümeye devam eden elektrikli araç pazarında mevcut 29 elektrikli modeliyle bugün oldukça iyi bir konumda yer alırken, bu yılın sonuna kadar piyasaya on adet araç daha sunmayı planlıyor.

Şirket, bir yandan tüm ürünleri, montaj fabrikaları ve tesislerine yönelik uzun vadeli karbon nötr olma hedefine ulaşmak için çalışırken, diğer yandan faaliyet gösterdiği toplumlara katkıda bulunmak için aktif bir rol oynamayı da kararlılıkla taahhüt ediyor.

Yeni şirketin kuruluşunu kutlayan John Elkann: "Stellantis'in, dünyamızın herkese hareket özgürlüğü sağlamak için temiz ve akıllı çözümleri destekleyecek yeni bir otomotiv şirketine ihtiyaç duyulduğu zaman doğması tesadüf değil. Küresel büyüklüğümüz ve erişimimiz, müşterilerimiz için en son teknolojilere, ayırt edici mükemmelliğe ve benzersiz seçimlere yatırım yapmamıza gereken kaynakları sağlıyor. "İlk Günden" itibaren en büyük rekabet avantajımız; Stellantis çalışanlarının coğrafi ve kültürel çeşitliliği. Stellantis'i bugünkü durumuna getiren, sahip oldukları enerji, bilgi birikimi ve sürekli bağlılıkları ile çalışanlarımız olmuştur. Bu yeni mobilite çağında her geçen gün Stellantis'i daha da büyük bir şirket haline getirecek olanlar da onlardır." diye konuştu.

Stellantis'in yolculuğunun ilk gününde Carlos Tavares de görüşlerini şöyle ifade etti, "Bugün harika bir gün. Stellantis, projeyi duyurduktan bir yıl sonra, COVID-19 salgınının neden olduğu eşi görülmemiş toplumsal ve ekonomik bozulmaya rağmen doğdu. Bunu mümkün kılan takım arkadaşlarıma ve bu istisnai yılda operasyonlarımızı ileriye taşımaya devam eden tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu, büyük olmaktan ziyade çok iyi olmayı hedefleyen, parçalarının toplamından çok daha fazlası olmaya kararlı olan şirketimizin çevikliğini, yaratıcılığını ve uyumluluğunu gösteriyor. Bu aynı zamanda, Stellantis'in kendini "mükemmelin peşinde koşmaya" ve çalışanlarının refahını artırmaya adamasının ve sürekli değişen ortamda, otomotiv endüstrisinde lider bir oyuncu olma kararlılığının bir başka işareti." dedi.

Yeni şirket dün, 18 Ocak'ta Euronext (Paris) ve Borsa Italiana (Milan) ve bugün de New York Borsası'nda işlem görmeye başladı.

Kuzey Amerika, Chrysler, İcra, Fiat, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Stellantis liderlik hedefiyle başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı G.Saraylı yönetici Yusuf Günay'dan Mert Hakan tepkisi: Bu karar vicdana sığmaz Sobayı yakan anne komşuya gitti, 2 çocuk yanarak can verdi Kardeşini 25 kez bıçaklayarak öldüren ağabey, tutuklandı Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında
Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı Selçuk Özdağ'a saldırıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı         
19:31
ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız         
19:07
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu Galatasaraylı Omar Elabdellaoui, hastaneden taburcu oldu         
18:43
Yunanistan'dan yeni provokasyon: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz Yunanistan'dan yeni provokasyon: Girit'in doğusunda kara sularımızı genişletmeyi planlıyoruz         
18:23
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti         
17:27
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu         
16:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor         
15:46
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde "Patlatacağım bombayı, hazır ol!" mesajı atmış         
14:21
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 19:40:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Stellantis liderlik hedefiyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei