Stellantis Türkiye'den motor yağı değişim kampanyası! - Son Dakika
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Stellantis Türkiye'den motor yağı değişim kampanyası!

22.08.2022 09:50
Stellantis Türkiye'den motor yağı değişim kampanyası!

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, doğru motor yağı seçimi ve motor yağı değişiminin önemine dikkat çekmek için 999 TL’den başlayan fiyatlarla motor yağı değişim kampanyasını duyurdu.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, doğru motor yağı seçimi ve motor yağı değişiminin önemine dikkat çekmek için 999 TL'den başlayan fiyatlarla motor yağı değişim kampanyasını duyurdu.

Ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Stellantis Türkiye markalarından Peugeot, Citroën ve Opel yetkili servislerinde tüm 5 yaş üzeri tüm araç modellerine avantajlı motor yağı değişim kampanyası sunuluyor.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, doğru motor yağı seçimi konusunda tüketicilere tavsiyelerde bulunurken, aracın motoruna uygun doğru viskozitede yağ seçimi yapmanın en kritik noktaların başında geldiğini belirtiyor.

Motoru aşınmadan korumak ve daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için araç motor yağı ve filtresinin değişiminin 15 bin – 20 bin km aralığında ya da yılda 1 kez olması gerektiği önerisinde bulunan yetkililer, bir diğer önemli noktanın ise araç üreticilerinin o otomobil için önerdiği performansa ve onaya sahip yağların kullanılması olduğunun altını çiziyor.

Stellantis markalarının da motor gamında bulunan daha küçük ve daha verimli olan günümüz motorlarının, atmosferik bir motora göre daha yüksek basınçla çalıştığını belirten yetkililer, bu durumun da ciddi miktarda sürtünmeye yol açtığını, bu sebeple periyodik olarak motor yağı değişiminin kritik bir öneme sahip olduğunu vurguluyorlar.

999 TL'den başlayan fiyatlarla motor yağı değişim kampanyası!

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, bir ilk olarak motor yağı kampanyasını 5 yaş üzeri tüm Peugeot, Citroën ve Opel kullanıcılarına sunmaya başladı. Aracının modeline uygun, doğru performans ve onaylara sahip motor yağı değişimini yetkili servis güvencesi ile uygun fiyata yaptırmak isteyenlere aracın modeline uyumlu motor yağı, yağ filtresi, karter tapası pulundan oluşan yağ değişim paketi 999 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Peugeot, Tragger, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Stellantis Türkiye'den motor yağı değişim kampanyası! - Son Dakika

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