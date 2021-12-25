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Stellantis ve Foxconn'dan çip ortaklığı! - Son Dakika

Stellantis ve Foxconn'dan çip ortaklığı!

25.12.2021 17:11
Stellantis ve Foxconn'dan çip ortaklığı!

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis, yeni yazılımı olan STLA Brain için üretilecek yarı iletkenlerde, dünyaca ünlü elektronik hizmet üreticisi ve teknoloji şirketi Foxconn ile birlikte hareket edeceğini duyurdu.

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis, yeni yazılımı olan STLA Brain için üretilecek yarı iletkenlerde, dünyaca ünlü elektronik hizmet üreticisi ve teknoloji şirketi Foxconn ile birlikte hareket edeceğini duyurdu.

Yapılan yeni anlaşmayla birlikte Stellantis çatısı altındaki markaların ve üçüncü parti müşterilerin elektrikli araçlarında yer alması adına, tamamen yeni bir yarı iletken çip ailesi tasarlanacak.

2024'e kadar otomobillere uyarlanacak!

Söz konu su ortaklıkla Stellantis'in yazılımı olan STLA Brain'de, Foxxcon tarafından geliştirilen ileri seviye yarı iletken teknolojileri, 2024'te kullanılacak. STLA; küçük, orta, büyük ve çerçeve olmak kaydıyla dört batarya elektrikli araç platformunun pazara sürülecek olan yeni elektrik/elektronik ve yazılım altyapısı olarak biliniyor. Tamamen OTA özelliğine sahip olan yazılım, son derece esnek ve verimli olmasıyla ön plana çıkıyor. Foxconn'un çalışmaları kapsamında Stellantis markalarının araçlarında yer alması adına, tamamen yeni bir yarı iletken ailesi tasarlanacak. Araçların yazılım tanımlı hale gelmesi arttıkça da ek beceri ve esneklikler sağlanacak. Karşılıklı olarak katma değer sunacak olan bu ortaklık; Foxconn'un yarı iletken endüstrisindeki bilgi ve deneyimi, geliştirme yetenekleri ve tedarik zinciri dışında, Stellantis'in kapsamlı otomotiv uzmanlığı ile hacim ölçeği sayesinde de güçlü bir sinerji yaratmış olacak.

Stellantis ve Foxconn'dan çip ortaklığı!

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Yazılım tabanlı dönüşümümüzü; farklı endüstrilerdeki ortaklarımız ve alanındaki uzmanlar destekleyecek. Foxconn ile birlikte yarı iletken ihtiyaçlarımızın %80'inden fazlasını karşılayacak, bileşenlerimizi önemli ölçüde modernize etmeye, karmaşıklığı azaltmaya ve tedarik zincirini basitleştirmeye yardımcı olacak dört yeni çip ailesi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu aynı zamanda daha hızlı yenilik yapma ve hızlı bir şekilde ürün ve hizmetler oluşturma yeteneğimizi de artıracak" şeklinde konuştu. Foxconn Technology Group Başkan ve CEO'su Young Liu ise değerlendirmesinde "Lider bir küresel teknoloji şirketi olarak Foxconn, elektrikli araç üretiminin iki temel bileşeni olan yarı iletkenler ve yazılım üretiminde köklü bir deneyime sahip. Elektrikli araç pazarındaki büyüme bütün hızıyla devam ederken, sahip olduğumuz uzmanlığı Stellantis ile paylaşmaktan ve uzun vadeli tedarik zinciri eksikliklerini birlikte çözmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Daha önce de Foxconn ile birlikte çalışan Stellantis, bu kapsamda geçtiğimiz Mayıs ayında Mobil Drive ortak girişimini duyurmuştu. Bu girişim ile gelişmiş tüketici elektroniği, HMI arayüzleri ve müşteri beklentilerinin de ötesinde gelişmiş hizmetler sunan akıllı kokpit çözümlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştı. Elektronik imalat hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket olan Foxconn, tüketici elektroniği alanında yarı iletkenler ve uygulamalar geliştirme konusunda uzun soluklu ve köklü bir geçmişe sahip bir firma olarak biliniyor. Şirketin deneyimlerinin; dünya standartlarında bir ulaşım ortağının rehberliği ve talebiyle otomotiv alanına da yansıması bekleniyor. Foxconn elektrikli araç üretimindeki yeteneklerini genişletmeye devam ederken, söz konusu yarı iletkenler, Foxconn EV ekosisteminde de kullanılacak.

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Tragger, Foxconn, su, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Stellantis ve Foxconn'dan çip ortaklığı! - Son Dakika


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