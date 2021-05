Stellantis ve Foxconn'dan Mobile Drive ortak girişimi

Stellantis ve Foxconn, Mobile Drive ortak girişimi ile dijital kokpitler ve kişiselleştirilmiş bağlantılı hizmetler geliştirecek.

Stellantis'ten yapılan açıklamaya göre, Stellantis NV (NYSE/ MTA/ Euronext Paris: STLA) (Stellantis) ile Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., (Foxconn), FIH FIH Mobile Ltd., (FIH) kardeş şirketlerinin, 50/50 ortak yatırımlarıyla oluşturulan ileri teknoloji yazılım ve dijital geliştirme şirketi Mobile Drive için bağlayıcı olmayan mutabakat anlaşması imzalandı.

Gelişmiş tüketici elektroniği, HMI arayüzleri ve müşteri beklentilerini aşacak şekilde, en iyi araç içi kullanıcı deneyimlerini hedefleyen Mobile Drive, geleceğin dijital deneyimlerini bugünden tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. Elektronik endüstrisindeki en gelişmiş yenilikleri sürdürülebilir mobilite için kullanacak olan Mobile Drive, dünyanın önde gelen otomotiv markalarını çatısı altında bulunduran Stellantis ile birlikte, talep edildiği takdirde diğer otomobil üreticilerine de hizmet verecek.

Mobile Drive; Stellantis'in küresel araç tasarımı ve mühendislik uzmanlığını, Foxconn'un akıllı telefonların ve tüketici elektroniğinin hızla değişen yazılım ve donanım alanlarındaki küresel gelişimiyle birleştirecek. Bu birleşme Mobile Drive'ı, kullanıldığı araçların içinde ve dışında sorunsuz şekilde bağlanan, yeni bir kabin içi bilgi ve eğlence kapasitesi sunmaya yönelik, küresel çabaların ön saflarında konumlandıracak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Stellantis İcra Kurulu Başkanı Carlos Tavares, şunları kaydetti:

"Bugün, güzel tasarım veya yenilikçi teknoloji kadar önemli olan bir şey daha var; o da otomobillerimizin içindeki özelliklerin müşterilerimizin hayatını ne kadar iyileştirdiğidir. Yazılım, sektörümüz için stratejik bir atılımdır ve Stellantis, tıpkı elektrikli araç teknolojisinde olduğu gibi, sektörümüzün bir sonraki büyük evrimine işaret eden bağlanırlık özelliklerinin ve hizmetlerinin hızla geliştirilmesini sağlayacak bir şirket olan Mobile Drive ile liderlik etmeyi planlıyor."

Foxconn Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu ise "Geleceğin araçları giderek daha fazla yazılım odaklı ve yazılım tanımlı olacak. Günümüzde ve gelecekte müşteriler, sürücüleri ve yolcuları, içeride ve dışarıda araca bağlamak için giderek daha yazılım odaklı ve yaratıcı çözümler talep ediyor ve bekliyor. Mobile Drive; tasarımcılardan, yazılım ve donanım mühendislerinden oluşan ekiplerle bu beklentileri karşılayacak ve hatta ötesine geçecek. Bu ortak girişim, Foxconn'un dünya genelindeki tüketicilerin yaşam kalitesini iyileştirmek için akıllı teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasındaki küresel liderliğinin doğal bir uzantısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

FIH İcra Kurulu Başkanı Calvin Chih da "Foxconn'un mobil ekosistemlerdeki kapsamlı kullanıcı deneyimi ve yazılım geliştirme bilgisinden yararlanan Mobile Drive, otomobili sürücünün mobil merkezli yaşam tarzına sorunsuzca entegre edecek ve böylece çığır açacak bir akıllı kokpit çözümü sunacak." dedi.

Stellantis Yazılım Direktörü Yves Bonnefont ise "Bu ortaklık sayesinde, bağlantılı otomobil teknolojisindeki sınırları zorlayacağız ve henüz hayal bile edilemeyen sürükleyici deneyimler yaşatacağız. Mobil Drive bize geleceğin dijital deneyimini, müşterilerimizin talep ettiği hızda sağlamak için ihtiyaç duyduğumuz çevikliği kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

Mobile Drive'ın tüm geliştirmeleri Stellantis ve Foxconn'un ortak mülkiyetinde olacak. Hollanda merkezli ortak girişim, Stellantis ve diğer ilgilenen otomobil üreticilerine yazılım çözümleri ve ilgili donanım sağlamak için rekabetçi teklifler veren bir otomotiv tedarikçisi olarak faaliyet gösterecek.

Mobile Drive; yapay zeka tabanlı uygulamalar, 5G iletişimi, kablosuz güncelleme hizmetleri, e-ticaret fırsatları ve akıllı kokpit entegrasyonlarını içermesi beklenen yazılım yenilikleriyle bilgi eğlence, telematik ve bulut hizmeti platformu geliştirmeye odaklanacak.