Stellantis ve Qualcomm'dan dijital platform iş birliği - Son Dakika

Stellantis ve Qualcomm, Snapdragon Digital Chassis çözümleriyle, yeni araç platformlarına destek sağlamak için iş birliği yapıyor.

Stellantis açıklamasına göre, otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda rol üstlenen Stellantis, stratejik ortaklık çalışmaları ile teknolojik yenilikler konusunda dikkati çekmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Stellantis ve Qualcomm Technologies 2024 yılından itibaren Stellantis'in 14 ikonik otomotiv markasındaki milyonlarca araca akıllı, kişiselleştirilebilir ve sürükleyici araç içi deneyimler sunmak için en ileri Snapdragon Digital Chassis çözümlerini kullanmak üzere uzun vadeli bir teknoloji iş birliği duyurdu.

Stellantis, telematik sistemler için Snapdragon Cockpit Platforms çözümleri ve 5G yeteneklerinden yararlanarak, müşterilerin geliştirilebilen, kişiselleştirilmiş ve ileri teknoloji deneyim beklentilerini karşılama olanağına sahip olacak.

Bu anlaşma, Stellantis'in tüm yazılım alanlarını yüksek performanslı bilgisayarlarda birleştirme planını kolaylaştıracak, tüm temel araç alanlarında yüksek performanslı, düşük enerjili Snapdragon Automotive Platforms çözümlerinden yararlanacak ve Stellantis'in stratejik bileşenler üzerindeki tedarik zincirini güvenceye almaya katkıda bulunacak.

Snapdragon Automotive Platforms, 2024 yılından başlayarak STLA Brain ve STLA SmartCockpit teknoloji platformlarına yüksek performanslı bilgi işlem gücü ve olanakları sağlayacak. 14 ikonik Stellantis markasına uygulanacak olan uzun vadeli anlaşma, milyonlarca araca gelişmiş araç içi deneyimler sağlayacak.

" 'Dare Forward 2030' (2030'a Cesaretle) hedefimize ulaşmamıza da olanak sağlayacak"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Stellantis Üst yöneticisi (CEO) Carlos Tavares, Qualcomm Technologies ile yapılan teknoloji iş birliğinin, Stellantis'in araçlarını yazılım tabanlı bir yaklaşımla dönüştürürken, şirket içi ekiplerle birlikte çalışacak endüstri liderlerini nasıl tercih ettiklerinin başka bir örneği olduğunu dile getirdi.

Tavares, "Bu iş birliğimiz güvenli, kişiselleştirilmiş ve her zaman bağlı özellikler aracılığıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yardımcı olacak. Qualcomm Technologies'in yarı iletken lideri olarak otomotivdeki geniş deneyimi yeni platformlarımızın temel unsurlarını dikey olarak entegre etmemize ve en iyi teknolojilere erişim sağlamak için eksiksiz elektronik tedarik zincirini daha iyi yönetmemize katkı sağlayacak.

Bununla birlikte Stellantis'in hacim potansiyelini gerçekleştirmemize ve 'Dare Forward 2030' (2030'a Cesaretle) hedefimize de ulaşmamıza da olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Otomobillerin dijital çağdaki dönüşümüne öncülük etmesi için Stellantis'i destekliyoruz"

Qualcomm Incorporated Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Cristiano Amon ise "Snapdragon Digital Chasis çözümlerini gelecekteki araçlarda kullanarak, araçları yeniden şekillendirmek üzere Stellantis ile olan çalışmalarımızın kapsamını genişletmek heyecan verici. Yarı iletkenleri, sistemleri, yazılımları ve hizmetleri kapsayan açık, geliştirilebilir ve kapsamlı otomotiv platformlarıyla otomobillerin dijital çağdaki dönüşümüne öncülük etmesi için Stellantis'i ve geniş bir otomotiv ekosistemini destekliyoruz." açıklamasında bulundu.