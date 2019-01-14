Stena Icemax Sondaj Gemisi Akdeniz'de Doğalgaz Bulamadı
1 saat önce
Aralık ayından bu yana Kıbrıs Rum Yönetimi için Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları yapan Stena Icemax isimli sondaj gemisinin ilk denemesinden herhangi bir sonuç çıkmazken geminin aynı parselde ikinci sondaj merkezine hareket ettiği bildirildi. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye ve KKTC’nin tüm itirazlarına rağmen tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz’de sondaj yapan Amerikan Exxon Mobil’in ilk denemesinden herhangi […]The post Stena Icemax sondaj gemisi Akdeniz’de doğalgaz bulamadı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Aralık ayından bu yana Kıbrıs Rum Yönetimi için Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yapan Stena Icemax isimli sondaj gemisinin ilk denemesinden herhangi bir sonuç çıkmazken geminin aynı parselde ikinci sondaj merkezine hareket ettiği bildirildi.
Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ve KKTC'nin tüm itirazlarına rağmen tek yanlı parsellediği Doğu Akdeniz'de sondaj yapan Amerikan Exxon Mobil'in ilk denemesinden herhangi bir sonuç çıkmadı. Kıbrıs Adası'nın yaklaşık 300 km güneyinde Mısır'a yakın sularda Aralık ayından bu yana sondaj çalışmaları yapan Exxon Mobil'in kiraladığı İngiliz Stena Icemax adlı sondaj gemisi, aynı parselde ikinci sondaj merkezine hareket etti. Rum medyası, Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde ilk sondajın başarısız olduğunu yazdı.
Fileleftheros gazetesi, manşet haberinde Katar'ın devlet petrol şirketiyle 10 numaralı parselde ortaklaşa sondaj yapan Exxon Mobil'in bir ay sürecek ikinci sondaj denemesinde orta büyüklükte bir yatak bulması halinde çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Gazete, ExxonMobil jeologlarının ilk sondajda doğalgaz yerine karmaşık coğrafi veriler elde ettiğini yazdı. Politis gazetesi ise, 'Gaz beklentileri boşa çıktı' başlığıyla verdiği manşet haberinde hükümetin sessiz kalmasının kamuoyunda büyük düş kırıklığına yol açtığını kaydetti.
Rum Yönetimi'nin uluslararası ihalelere çıktığı son 6 yılda sadece Amerikan Noble Energy şirketi Afrodit adı verilen 13 numaralı parselde orta büyüklükte doğalgaz yatağına ulaştı. Total ve ENI şirketlerinin önümüzdeki aylarda bölgede yeni sondajlar yapması bekleniyor. Türk Donanması, geçen yıl KKTC açıklarına sondaja gelen İtalyan ENI gemisini bölgeden uzaklaştırmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:44
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