Step-Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Başladı

Müsabakalara aerobik dalında 16 ilden 115 sporcu katılırken, Step Aerobik dalında 17 ilden 66 okul ve 660 sporcu katılıyor. Müsabakaların ilk günü, büyük heyecana sahne olurken, sporcular, hünerlerini en iyi şekilde sergilemeye çalıştı. Müsabakalara yoğun ilgi var. İlk günden salonu dolduran vatandaşlar da sporculara alkışlarla moral veriyorlar.

ÖZTÜRK: "AEROBİK CİMNASTİĞİN KALBİ MANİSA'DA ATIYOR"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, aerobik cimnastiğin kalbinin Manisa'da attığını belirterek, "Türkiye'nin en iyi sporcuları, Atatürk Spor Salonumuzda şampiyonluk için mücadele ediyor. Manisa olarak, aerobik cimnastikte hem başarılı sporcular yetiştiriyoruz hem de ulusal çapta büyük organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Birçok ilden sporcuyu burada ağırlamaktan son derece memnunuz. Tüm sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarılar diliyor, spor severleri müsabakaları izlemeye davet ediyorum" diye konuştu. Okul Sporları Yıldızlar-Gençler Step-Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası Finalleri, cuma günü yapılacak müsabakaların ardından ödül töreniyle son bulacak.