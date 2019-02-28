Son Dakika Haberleri: Step Aerobik İl Birinciliği Tamamlandı

Step Aerobik İl Birinciliği Tamamlandı

1 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Step Aerobik İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Step Aerobik İl Birinciliği Tamamlandı, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 Sezonu Okullar Arası Step Aerobik İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara küçükler kategorisinde 3 takımdan 30 sporcu, yıldızlar kategorisinde 2 takımdan 20 sporcu ve gençler kategorisinde 2 takımdan 20 sporcu olmak üzere toplamda 70 sporcu katıldı.

Müsabakalarda birinci olan yıldız ve genç takımlarımız 28-29 Mart 2019 tarihlerinde Manisa'da düzenlenecek Okullar Arası Step Aerobik Türkiye Birinciliği müsabakalarında ilimizi temsil edecekler.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; müsabakalarda birinci olarak İlimizi Türkiye Şampiyonasında temsil edecek olan takımlarımızı tebrik ederek başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:53 Kaynak: İHA

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