Step İstanbul sona erdi - Son Dakika

"Herkes İçin Ulaşılabilir Sanat" fikriyle yola çıkan ve bu yıl ikinci kez 16-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Step İstanbul ve Step Online, yedi günde 7 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Tarlabaşı Taksim 360 Projesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında gerçekleştirilen etkinlikte 24 galeri, 5 inisiyatif ve 273 sanatçının 852 eserle yer aldı.

Eserlerin yüzde 36'sı satıldı

Ziyaretçilerine 500 bin TL ile 20 bin TL arasındaki eserleri inceleme fırsatı sunan etkinlikte sergilenen eserlerin yüzde 36'sı alıcısını buldu.

Step İstanbul'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli, "Bu yıl daha önce deneyimlemediğimiz şartlar altında etkinliğimizi gerçekleştirdik. Başarılı bir organizasyonla ve titizlikle uygulanan kurallarla 1 haftayı tamamladık. Katılımcı galerilerimiz, sanatçılarımız; etkinliğe gelen sanatseverler, izleyiciler alandan memnun ayrıldılar. Satışlarla da bu memnuniyeti perçinlediğimizi düşünüyorum. Step İstanbul'da adeta paslarını atan galeriler, sanatçılar, koleksiyoncular ve tüm sanat dünyası 14 ile 20 Aralık tarihleri arasında yer alacak Contemporary Istanbul'a hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

TomTom Kırmızı binasında yer alan sanat insiyatifleri ve STEP Online, 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.