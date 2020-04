Steph Curry + Klay Thompson = Chris Paul

Golden State Warriors, 2010’lar basketbolunun ikinci yarısının hanedanı olarak kabul ediliyor. Bu süreçte sergiledikleri performansla tarihin en özel takımları arasına giren Warriors, bu yapıyı inşa ederken iki oyuncusunu daima başrole koydu: Steph Curry ve Klay Thompson.

Fakat geçtiğimiz gün Warriors muhabirlerinden olan Ethan Strauss, yakın dönemde çıkacak olan, “The Victory Machine: The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty” adlı kitabında ikilinin neredeyse takaslanacağını anlatan yazı dizisinden bir bölüm paylaştı.

Strauss, Warriors’ın Curry ve Thompson’ı New Orleans Hornets’a Chris Paul karşılığında takaslayacağını fakat Paul’ün son anda karar değiştirmesi sonrasında takasın gerçekleşmediğini belirtiyor: “GSW, 2011 sezonunda Stephen Curry ve Klay Thompson’ı verip Chris Paul’ü takıma dahil etmek istedi. Bu Warriors’ın Curry’i takaslamaya çalıştığı ilk ve son olay değildi. Fakat bu takas gerçekleşmeye çok yaklaşmıştı. Myers, o dönemde Hornets genel menajeri olan Dell Demps’e teklifini iletmişti. O dönemde New Orleans’tan ayrılmak isteyen Chris Paul’ü kadroya katmak istiyorlardı. Ama yıldız oyun kurucu Warriors’ta oynamaya da sıcak bakmıyordu.”