Son Dakika Haberleri: Stephan'ın ailesine yakın soruşturma
Son Dakika Güncel Haber

Stephan'ın ailesine yakın soruşturma

27 dakika önce

STEPHAN Ernst, Lübcke'yi kafasına sıktığı bir kurşunla öldürdükten sonra olay yerinden arabayla kaçmıştı.

Stephan'ın ailesine yakın soruşturma, System.String[]
STEPHAN Ernst, Lübcke'yi kafasına sıktığı bir kurşunla öldürdükten sonra olay yerinden arabayla kaçmıştı. Cinayet sırasında kullandığı arabanın kayınpederi üzerine olduğu belirlendi. Aynı plakalı bir aracın 2002'de Hessen Eyaleti'ndeki Lichtenau'da aşırı sağcı örgütün düzenlediği 'milliyetçi siyasi tutuklular için yardım' adlı gecede görüldüğü tespit edildi. Aynı plakalı aracın 2004'e kadar başka aşırı sağcıların gecelerinde de kaydedildiği bildirildi. Federal Savcılık, şimdi kayınpederin cinayetteki rolünü araştırıyor.

POLİSİN ÜZERİNE ATTI

Anayasayı Koruma Teşkilatı eski başkanı Hans Georg Maassen ise Walter Lübcke cinayetinde istihbaratın bir hatası olmadığını söyledi. "İstihbarat yangını haber verir, ama yangın söndürücü değil" diyen Maassen, aşırı sağ saldırıların her zaman mümkün olduğunu, bunu engellemenin ise siyasetin ve polisin görevi olduğunu belirtti.

ŞİMDİ DE MERKEL'E TEHDİT

Berlin'in Mitte semtinde ise bir inşaatın duvarına, "Lübcke ödedi. Merkel henüz değil" diye yazıldığı görüldü. Polis duvardaki yazıyı silerken, devlet güvenlik birimi harekete geçerek soruşturma başlattı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:13 
Hessen, Fabian Ernst, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi Cinayetten aranan kişiyi, nişanlısının babası vurarak yaraladı İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Bağlar Belediyesi Başkan Yardımcılığına getirilen AK Partili'nin maaşı 160 TL yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 13:40:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stephan'ın ailesine yakın soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]