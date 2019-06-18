Stephan'ın 'iki yüzlü' hayatı

SCHÜTZENCLUB 1952 Sandershausen Atıcılar Derneği'ne 9 yıl önce üye olan Stephan E., daha sonra yönetim kuruluna girdi ve okçular bölümünde sorumlu olarak görev yaptı.

SCHÜTZENCLUB 1952 Sandershausen Atıcılar Derneği'ne 9 yıl önce üye olan Stephan E., daha sonra yönetim kuruluna girdi ve okçular bölümünde sorumlu olarak görev yaptı. Stephan E.'nin kabarık siciline bakılmaksızın yönetim kurulu üyesi yapılmasıyla ilgili ise dernekten herhangi bir açıklama yapılmadı. Schützenclub 1952 Sandershausen Atıcılar Derneği Başkanı Reiner Weidenmann, valinin katil zanlısı ırkçı Stephan E. ile ilgili sadece şunları söyledi: "2010 yılından beri bizimle birlikte. O okçu bölümünden sorumluydu. Derneğin silahlarına ulaşamıyordu. Biz de kurallar çok katı. Sakin ve dikkat çekmeyen biriydi."



Dernek yönetimi silah envanterlerinde eksik silah olmadığını da açıkladı.



EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASI



Dernek, Stephan E.'nin katil zanlısı olarak tutuklanmasından sonra ismini yönetim kurulu listesinden çıkardı, fotoğrafını da derneğin interet sayfasından sildi. Stephan E.'nin üyesi ve yönetiminde yer aldığı atıcılar derneği 28 Kasım 1952'de Niestetal Sandershausen'de kuruldu. Derneğin 20 kişilik yönetim kurulu üyeleri arasında Alman ordusunda görev yapan da var. Azılı ırkçı Stephan E., Kassel'in doğusunda iki katlı evde yaşıyordu. Komşularına eczacı olduğunu söyleyen Stephan E., iki çocuğunun annesiyle 14 yıldan beri evli. Komşuları Stephan E.'nin evini 2005'te satın aldığı bilgisini de verdi. Polis kayıtlarında işlediği suçlarla ilgili bilgilere bakıldığında azılı bir ırkçı olduğu ortaya çıkan Stephan E., yaşadığı semtte ise güler yüzlü ve iyi bir aile babası portresi çizip çifte hayat sürdürmüş.

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