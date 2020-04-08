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Stephen Appiah'tan Fenerbahçe açıklaması! "Şükürler olsun ki..."
6 saat önce
İtalyan devi Juventus'ta sorunlar yaşadığını belirten Appiah, Fenerbahçe ile anlaştığı için asla pişman olmadığını belirtti.
İtalyan devi Juventus'ta sorunlar yaşadığını belirten Appiah, Fenerbahçe ile anlaştığı için asla pişman olmadığını belirtti.
Fenerbahçe forması giymekten asla pişman olmadığını belirten Ganalı, "Juventus'ta takıma geri döndüğümde problemler başladı. Takımdaki yerimi kaybettim ve yeni bir kulüp aramaya başladım. Şükürler olsun ki Fenerbahçe ile anlaştım. Aldığım karardan asla pişman değilim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:50
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