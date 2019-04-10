Stephen Barclay: AB'den Ne Kadar Erken Ayrılırsak O Kadar İyi

– Birleşik Krallık Brexit Bakanı Stephen Barclay, sektörler üzerindeki belirsizliğin sona ermesi ve referandumda öne sürülen sonuca ulaşılması açısından Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) "ne kadar erken ayrılırsa o kadar iyi" olacağını söyledi.

– Birleşik Krallık Brexit Bakanı Stephen Barclay, sektörler üzerindeki belirsizliğin sona ermesi ve referandumda öne sürülen sonuca ulaşılması açısından Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) "ne kadar erken ayrılırsa o kadar iyi" olacağını söyledi.



Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın 50'nci Madde'nin uzatılma teklifi hakkında BBC Radio 4'e konuşan Barclay, "Ben bir yıl sürecek bir erteleme taraftarı değilim" dedi. Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in "ileriye doğru en iyi yolun 30 Haziran'a kadar kısa bir ertelemeden geçtiği" açıklamasına paralel olarak Barclay, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Herhangi bir erteleme durumunda, Brexit anlaşmasını onaylarsak ertelemeyi de sonlandırabiliriz. Eğer bunun da ötesinde bir erteleme söz konusu olursa, bu ertelemenin de sonlandırılabilir olması gerekiyor."



May'in AB'den 50'nci Madde'nin 30 Haziran'a kadar ertelenmesi talebi, Salı günü Parlamento'da onaylanırken, medyada yer alan haberlerde de Avrupa Komisyonu'nun Birleşik Krallık bir ayrılma anlaşması üzerinde fikir birliği sağlayana kadar süreci ertelemeye hazır olduğu yer aldı. - İstanbul

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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