Stephen Curry 3 ay yok
6 saat önce
Golden State Warriors'ta, Phoenix Suns karşılaşmasında eli ve bileğinde kırık meydana gelen Curry'nin tedavisinin en az 3 ay süreceği açıklandı.
Golden State Warriors'ta, Phoenix Suns karşılaşmasında eli ve bileğinde kırık meydana gelen Curry'nin tedavisinin en az 3 ay süreceği açıklandı.
Son 5 yıldır final oynayan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Phoenix Suns'a 121-110 yenilmiş, Stephen Curry mücadelenin 3. periyotunda sol elinin üstüne düşüp oyundan çıkmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:06
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