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Stephen Hawking Doodle Oldu - Son Dakika

Stephen Hawking Doodle Oldu

08.01.2022 21:18
Stephen Hawking Doodle Oldu

Google, ünlü bilim insanı Stephen Hawking'in doğum gününü kutladı.

Google, ünlü bilim insanı Stephen Hawking'in doğum gününü kutladı.

Hawking, uzay ve zaman hakkında yaptığı yorum ile popüler olmuştu. Hawking insanların 100 yıl içinde Dünya'yı terk edip koloni kurmazlarsa yok olacaklarını söylemişti.

Stephen Hawking Kimdir?

Hawking 8 Ocak 1942 yılında hayata gözlerini açmıştır.

Babası onun tıp okumasını istiyordu, ancak o matematiği seviyordu.

Fakat okulun matematik bölümü mevcut değildi. Bu yüzden onun yerine fizik öğrenimi görmeye başladı. Üç yıl sonra doğa bilimlerinde birinci sınıf onur madalyasıyla ödüllendirildi.

O zamanlar Oxford'da evren bilimi üzerine çalışma yoktu. Cambridge'de danışman olarak Fred Hoyle'u istemesine karşın Dennis Sciama atanmıştı. Doktorasını aldıktan sonra ilk önce araştırma asistanı, daha sonra Gonville and Caius College'de profesör asistanı oldu. Kitapları, 40 dile çevrildi.

Hawking, amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığının nadir görülen, erken kendini gösterip yavaş ilerleyen bir formundan muzdaripti. Bu hastalığın teşhisi 1963'te, Hawking 21 yaşındayken konuldu; doktorları tarafından Hawking'e iki yıllık ömür biçildi. Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden; ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahküm etti. 1970'lerin sonlarında konuşma yetisi gittikçe de zayıflamaya başladı, bu dönemde sadece en yakınları tarafından anlaşılan Hawking'in dış dünyayla iletişimini dediklerini dinleyip tekrarlayan yakınları sağlamaktaydı. 1985'te CERN'i ziyaret ederken zatürre kaptı. Bu nedenle nefes borusuna delik açılması gerekti ve sesini tamamen yitirdi. 1986'dan itibaren koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabildi.

Konuşmak istediği anda, elindeki elektronik aleti sıkarak, sandalyesine bağlı özel bilgisayarının ekranına, dakikada ortalama 10 kelimeyi sıralayabilmekteydi. Bilgisayarının hafızasında yaklaşık 2600 kelime bulunmaktadır. Böylece herhangi bir kelimeyi söylemek istediğinde ekrana yazabilmekteydi.

2005'te el kaslarını hareket etme yetisini kaybetmesiyle yanağındaki kasları kullanarak kelime seçmeye başladı. 14 Mart 2018 tarihinde sabaha karşı, Cambridge, İngiltere'deki evinde 76 yaşındaöldü.

Hayatı Film Oldu

Hawking'in hayatı 2014 yılında Her Şeyin Teorisi adıyla film oldu. Filmde Stephen Hawking'i ünlü İngiliz aktör Eddie Redmayne canlandırdı. Redmayne bu role En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını aldı.

Doodle Nedir?

Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

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Stephen Hawking, Google, Doğum, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji Stephen Hawking Doodle Oldu - Son Dakika


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