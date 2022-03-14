Stephen Hawking'in ünlü sözleri: 'Hayat varsa, umut da vardır' - Son Dakika
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BBC

Stephen Hawking'in ünlü sözleri: 'Hayat varsa, umut da vardır'

14.03.2022 20:19
Stephen Hawking'in ünlü sözleri: 'Hayat varsa, umut da vardır'

4 yıl önce 76 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, bilimsel çalışmalarının yanında geride birçok farklı başlıkta söylediği ünlü sözleri ile de hatırlanacak.

4 yıl önce 76 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, bilimsel çalışmalarının yanında geride birçok farklı başlıkta söylediği ünlü sözleri ile de hatırlanacak.

Konuşma yetisini büyük ölçüde yitirmiş olması nedeniyle Hawking, bu sözleri ünlü ses sentezleyicisi aracılığıyla aktarmıştı.

İşte evrenin varoluşu hakkındaki sorulardan, ünlü olmanın negatif taraflarına, Hawking'in akılda kalacak sözleri:

Kara delik hakkında:

"Einstein, 'Tanrı zar atmaz' derken hatalıydı. Kara deliklerin varlığı, Tanrı'nın yalnızca zar atmakla kalmadığını, bu zarları göremeyeceğimiz yerlere atarak bizi şaşırttığını da gösteriyor" - Zamanın ve Uzayın Doğası kitabı, 1996

Evrenin neden varolduğu sorusuna ilişkin:

"Eğer bunun cevabını bulursak, bu insan mantığının da nihai zaferi olur ki bununla birlikte Tanrı'nın aklını da anlayabiliriz." - 'Zamanın Kısa Tarihi' kitabı, 1988

Ticari başarı hakkında:

"Kitaplarımın, havalimanlarındaki kitapçılarda satılmasını istiyorum" - 'New York Times röportajında, 2004

Ünlü olmak hakkında:

"Ünlü olmamın kötü yanı, tanınmadan dünyada herhangi bir yere gidemiyor olmam. Siyah güneş gözlüğü ve peruk takmam yeterli değil. Tekerlekli sandalye beni ele veriyor" - Bir İsrail televizyonundaki röportajından, Aralık 2006

Dünyanın kusurlu oluşu üzerine:

"Kusurluluk olmasaydı, ben ve siz varolamazdınız", Discover Channel'da yayınlanan televizyon programından, 2010

Ötenazi hakkında:

"Eğer istiyorsa kurbanın kendi hayatına son verme hakkı olmalı. Ama ben bunun büyük bir hata olacağı kanısındayım. Yaşam ne kadar kötü gözükürse gözüksün, her zaman başarılı olacak bir yol vardır. Hayat varsa, umut da vardır." - Çin'de bir yayın organına verdiği röportajdan, 2006

İnsanlarla uzaylıların temas etme olasılığı hakkında:

"Bunun bir felaket olacağı düşüncesindeyim. Muhtemelen dünya dışı varlıklar bizden çok ileride olacaklardır. Gezegenimizde, gelişmiş ırkların daha az gelişmiş olanlarla buluşmalarının tarihi çok iç açıcı değil. Üstelik bunlar aynı türdüler. Bence dikkat çekmememiz gerek." - The National Geographic Channel'da yayımlanan bir programdan, 2004

Motor nöron hastalığı tanısı hakkında:

"21 yaşına geldiğimde beklentilerim sıfıra inmişti. Ondan sonra olan her şey bonus oldu" - 'New York Times röportajından, 2004

Ölüm hakkında:

"Son 49 yıldır erken bir ölüm olasılığı ile birlikte yaşadım. Ölümden korkmuyorum ama ölmek için acele de etmiyorum. Daha yapmak istediğim çok şey var." - Guardian gazetesindeki röportajdan, Mayıs 2011

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Stephen Hawking, New York, Mevla, Vefat, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Stephen Hawking'in ünlü sözleri: 'Hayat varsa, umut da vardır' - Son Dakika

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