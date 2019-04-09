Stephen Kovacevich, 12 Nisan'da İstanbul'da Konser Verecek

ABD'li piyanist Stephen Kovacevich, İstanbul Resitalleri'nde sanatseverlerle buluşacak.

ABD'li piyanist Stephen Kovacevich, İstanbul Resitalleri'nde sanatseverlerle buluşacak.



Los Angeles'ta 1940'ta dünyaya gelen ve 11 yaşından beri sahnelerde olan sanatçı, 12 Nisan'da Sakıp Sabancı Müzesi the Seed'de sahne alacak.



Uzun yıllardır büyük orkestralar ve önemli şeflerle aynı sahneyi paylaşan başarılı sanatçı konserde Johann Sebastian Bach'ın "Partita No.4, Re majör, BWV 828", Ludwig van Beethoven'ın "Piyano Sonatı No.31, La bemol majör, Op.110" ve Franz Schubert'in "Piyano Sonatı, Si bemol majör, D960" eserlerini yorumlayacak.



Müzikal anlamda ve teknik olarak risk almaktan korkmayan cesur bir piyanist olarak tanınan sanatçı, 1961'de Wigmore Hall'de konser verdi. Kovacevich, kariyeri boyunca solo albümlerinin yanında 80'den fazla albümde yer aldı.

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