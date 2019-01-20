Stephens 4. Turda Elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya
Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens
, Anastasia Pavlyuchenkova'ya 2-1 yenilerek elendi.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. günü, 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens ile dünya 44 numarası Anastasia Pavlyuchenkova arasındaki tek kadınlar 4. tur maçıyla tamamlandı.
2017 ABD
Açık şampiyonu Stephens, ilk seti 7-6 aldı ancak Pavlyuchenkova, 2. seti 6-3 kazanarak mücadeleyi final setine taşıdı.
Son sette de rakibine 6-3 üstünlük kuran Pavlyuchenkova, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale yükseldi.
Djokovic ve Halep korta çıkacak
Yarınki 4. tur maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic
, 15 numaralı seribaşı Daniil Medvedev
, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de 16 numaralı seribaşı Milos Raonic
ile karşılaşacak.
Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona
Halep ile 16 numaralı seribaşı Serena Williams
ve 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka
ile 13 numaralı seribaşı Anastasija Sevastova mücadele edecek.