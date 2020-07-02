Stephy Mavididi, Montpellier'de! 6.3 milyon euroya... - Son Dakika

Stephy Mavididi, Montpellier'de! 6.3 milyon euroya...

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi konusunda Juventus ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki golcü oyuncunun bonservisi konusunda Juventus ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Futbola Arsenal altyapısında başlayan ve 2018'de Juventus'a transfer olan Mavididi, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Fransa temsilcisi Dijon'da tüm kulvarlarda 28 karşılaşmada 8 gole imza attı.


Stephy Mavididi, Montpellier'de forma giyen ilk İngiliz oyuncu olacak. Fransa basında yer alan haberlere göre Mavididi'nin bonservisi için Montpellier, Juventus'a 6,3 milyon avro ödeyecek.


Montpellier, Juventus, Arsenal, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 17:54 

Son Dakika Spor Stephy Mavididi, Montpellier'de! 6.3 milyon euroya... - Son Dakika Spor
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