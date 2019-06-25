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Stepne hırsızları yakalandı

51 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir araçtan stepne lastik çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir araçtan stepne lastik çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İlçenin Lala Sinanpaşa mahallesinde bir araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarını alan emniyet ekipleri, şüpheli Y. A. ve M. Y.'yi takibe aldı. Gözaltına alınan şahıslar suçlarını itiraf ederek lastiği İ.Ö. isimli şahsa 60 TL karşılığında sattıklarını ifade ettiler. Bunun üzerine çalınan lastiği sahibine teslim eden emniyet ekipleri, hırsızlık eşyayı satın almaktan İ.Ö.'ye de işlem yaptı. Daha sonra M. Y ve Y. A. şahısların adliyeye sevk edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
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