Stepne lastiği içerisine gizlenen uyuşturucu Şila'ya takıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Stepne lastiği içerisine gizlenen uyuşturucu Şila'ya takıldı - Son Dakika

Stepne lastiği içerisine gizlenen uyuşturucu Şila'ya takıldı

7 saat önce

Van-Bitlis karayolu üzerinde narkotik köpeği Şila'nın da katıldı operasyonda bir otomobilin stepne lastiğinin içerisine gizlenmiş 7 kilo 60 gram Metamfetamin ile 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi.

Stepne lastiği içerisine gizlenen uyuşturucu Şila'ya takıldı, System.String[]

Van- Bitlis karayolu üzerinde narkotik köpeği Şila'nın da katıldı operasyonda bir otomobilin stepne lastiğinin içerisine gizlenmiş 7 kilo 60 gram Metamfetamin ile 1 kilo 530 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van-Bitlis karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın stepne lastiğinin içerisine zulalanmış vaziyette; 12 paket halinde 7 kilo 60 gram Metamfetamin ile 2 paket halinde 1 kilo 530 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak otomobil sürücüsü K.S.A., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi. - VAN

Narkotik, Bitlis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:11 Kaynak: İHA
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