Stepneden uyuşturucu çıktı

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram skunk ile bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu, uyarıcı madde satan ve kullananlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Chucky"nin de kullanıldığı uygulamada, Kastamonu-Çankırı kara yolunda durdurulan bir otomobil incelendi.

Araçta yapılan aramada stepneye gizlenmiş 3 kilo 500 gram skunk ile bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilde bulunan A.G, T.G, S.I. ve O.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.