Son Dakika Haberleri: Stepneden uyuşturucu çıktı
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Stepneden uyuşturucu çıktı

1 saat önce

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram skunk ile bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Stepneden uyuşturucu çıktı, System.String[]

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram skunk ile bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu, uyarıcı madde satan ve kullananlara yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Narkotik köpeği "Chucky"nin de kullanıldığı uygulamada, Kastamonu-Çankırı kara yolunda durdurulan bir otomobil incelendi.

Araçta yapılan aramada stepneye gizlenmiş 3 kilo 500 gram skunk ile bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilde bulunan A.G, T.G, S.I. ve O.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Narkotik, Çankırı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:11 Kaynak: AA
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