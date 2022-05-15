Stepneden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Stepneden uyuşturucu çıktı

15.05.2022 15:48

- Stepneden uyuşturucu çıktı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir aracın stepnesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

- Stepneden uyuşturucu çıktı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; bir aracın stepnesinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmasında bir kişinin kente uyuşturucu madde getirebileceği ihbarı alındı. Ekiplerce yapılan fiziki takip ve arama sonucunda, şüpheli aracın stepnesi üzerine yerleştirilmiş vaziyette 478 gram esrar, 8 adet sentetik ecza suç unsuru ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 kişi 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Stepneden uyuşturucu çıktı
Stepneden uyuşturucu çıktı
Stepneden uyuşturucu çıktı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Stepneden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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