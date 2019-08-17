Son Dakika Haberleri: Sterilizasyon teknisyeni kalp krizinden öldü
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Sterilizasyon teknisyeni kalp krizinden öldü

1 saat önce

SAMSUN'da Gazi Devlet Hastanesi'nin Sterilizasyon Ünitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Orhan Uzun (45), doğum gününden bir hafta sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Sterilizasyon teknisyeni kalp krizinden öldü, System.String[]
SAMSUN'da Gazi Devlet Hastanesi'nin Sterilizasyon Ünitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Orhan Uzun (45), doğum gününden bir hafta sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İlkadım ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesi'nin Sterilizasyon Ünitesi'nde teknisyen olarak çalışan Orhan Uzun'un bir hafta önce doğum gününü kutladığı belirtilirken, ölümü sevenlerini, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Uzun için evinin önünde helallik alındıktan sonra görev yaptığı hastane önünde de tören düzenlendi. Uzun'un cenazesi Ladik ilçesi Salur Mahallesi'nde bugün ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.


Devlet Hastanesi, Orhan Uzun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:58 Kaynak: DHA
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