Sterilizasyon teknisyeni kalp krizinden öldü
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SAMSUN'da Gazi Devlet Hastanesi'nin Sterilizasyon Ünitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Orhan Uzun (45), doğum gününden bir hafta sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:58 Kaynak: DHA
SAMSUN'da Gazi Devlet Hastanesi
'nin Sterilizasyon Ünitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Orhan Uzun
(45), doğum gününden bir hafta sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İlkadım
ilçesinde bulunan Gazi Devlet Hastanesi'nin Sterilizasyon Ünitesi'nde teknisyen olarak çalışan Orhan Uzun'un bir hafta önce doğum gününü kutladığı belirtilirken, ölümü sevenlerini, ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Hayatını kaybeden Uzun için evinin önünde helallik alındıktan sonra görev yaptığı hastane önünde de tören düzenlendi. Uzun'un cenazesi Ladik
ilçesi Salur
Mahallesi'nde bugün ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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