Sterlin AB'nin müzakere kuralları taslağının etkisiyle düştü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sterlin AB'nin müzakere kuralları taslağının etkisiyle düştü - Son Dakika Ekonomi

Sterlin AB'nin müzakere kuralları taslağının etkisiyle düştü

6 saat önce

Sterlin, Avrupa Birliği'nin (AB), Brexit sonrası için Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri kurallarına ilişkin taslağı açıklamasının ardından dolar karşısında yüzde 1.11 düşerek 1.3060 düzeyine kadar geriledi.

Sterlin AB'nin müzakere kuralları taslağının etkisiyle düştü, System.String[]

Sterlin, Avrupa Birliği'nin (AB), Brexit sonrası için Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri kurallarına ilişkin taslağı açıklamasının ardından dolar karşısında yüzde 1.11 düşerek 1.3060 düzeyine kadar geriledi.

AB Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier, basın toplantısında yaptığı açıklamada gelecekteki ortaklıklarının karşılıklı olarak "açık ve adaletli bir yarış" içerisinde olması gerektiğini vurguladı. AB ile Birleşik Krallık arasındaki Brexit anlaşmasına ilişkin görüşmeler için son tarih 31 Aralık olarak belirlendi.

Birleşik Krallık ile Brexit sonrası görüşmelerin bu ayın bitiminden önce başlamasını umduklarını vurgulayan Barnier, görüşmelerin, olası bir anlaşmasız Brexit durumunda en çok etkilenecek konularla paralel olarak, "düzinelerce ya da daha fazla " konu üzerinde odaklanılması gerektiğini belirtti.

Euro karşısında da yüzde 0.81 düşerek 1.1810 düzeyini gören sterlin, lira karşısında da 7.89 düzeyine kadar yükseldikten sonra 8.81 - 7.82 aralığına kadar çekildi.


Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson: AB kurallarını kabul etmektense, gümrük vergilerini tercih ederim
Dolar 6 lira sınırında! İşte son durum Schengen vizesine 20 euro zam geldi Son dakika: Benzin fiyatına gelen 8 kuruşluk zam iptal edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:23:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sterlin AB'nin müzakere kuralları taslağının etkisiyle düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]