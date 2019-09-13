Sterlin brexit gelişmeleriyle yedi haftanın en yükseğinde

Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'nden Brexit ertelemesi talep edeceği beklentileriyle 1,24070 dolarla son yedi haftanın en yüksek düzeyini gördü.

Birleşik Krallık Parlamentosu'nda milletvekillerinin anlaşmasız Brexit'in önlenmesine karar vermesiyle yasa gereği Johnson'ın AB'den Brexit'in ertelenmesini talep etmesi gerekiyor. Johnson, yaptığı açıklamalarda 19 Ekim'e kadar bir anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtirken, bunun yanında Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de AB'den anlaşma olmadan da ayrılmaya hazır olduğunu söylemişti.

Perşembe günü yerel medyada yer alan bir haberde de AB'nin söz konusu ertelemeyi onaylamaya hazır olduğu belirtilmişti.

Gelişmelerin ardından sterlin erken işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.60 artışla, en son 25 Temmuz'da görülen düzeyine, 1.24070 dolara yükseldi. Sterlin euro karşısında da yüzde 0.17 artışla 1.11668 euroya, Kanada doları karşısında da yüzde 0.63 artışla 1.63933 Kanada dolarına ve yen karşısında da yüzde 0.55 artışla 134.02700 yene yükseldi.