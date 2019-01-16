Sterlin, Brexit oylaması sonrası denge arayışında
1 saat önce
Brexit tasarısının parlamentoda 230 oy farkla reddedilmesinin ardından sterlin/TL 6.99 seviyesinden işlem görüyor.
Brexit tasarısının parlamentoda 230 oy farkla reddedilmesinin ardından sterlin/TL 6.99 seviyesinden işlem görüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:45
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