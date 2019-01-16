Son Dakika Haberleri: Sterlin, Brexit oylaması sonrası denge arayışında

Sterlin, Brexit oylaması sonrası denge arayışında

1 saat önce

Brexit tasarısının parlamentoda 230 oy farkla reddedilmesinin ardından sterlin/TL 6.99 seviyesinden işlem görüyor.

Sterlin, Brexit oylaması sonrası denge arayışında, System.String[]
Brexit tasarısının parlamentoda 230 oy farkla reddedilmesinin ardından sterlin/TL 6.99 seviyesinden işlem görüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:45 

Sterlin, Ekonomi
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