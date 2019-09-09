Son Dakika Haberleri: Sterlin brexit'te anlaşma umuduyla altı haftanın zirvesinda
Son Dakika Ekonomi Haber

Sterlin brexit'te anlaşma umuduyla altı haftanın zirvesinda

56 dakika önce

Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile 18 Ekim'e kadar bir Brexit anlaşması üzerinde anlaşıma sağlacağına inandığını söylemesi ile altı haftanın zirvesine yükseldi.

Sterlin brexit'te anlaşma umuduyla altı haftanın zirvesinda, System.String[]

Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği ile 18 Ekim'e kadar bir Brexit anlaşması üzerinde anlaşıma sağlacağına inandığını söylemesi ile altı haftanın zirvesine yükseldi.

Günün ilerleyen saatlerinde milletvekilleri Brexit'i ertelemek ve bir erken seçim için oy kullanacaklar. Diğer yandan, yatırımcıların odağında gayrisafi yurt içi hasıla, ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri var.

Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.53 artışla 1.12549 düzeyine ve euro karşısında yüzde 0.39 artışla 1.11868 düzeyine yükseldi.

Birleşik Krallık, Boris Johnson, Sterlin, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,20'ye düşürdü Okulun ilk günü tatilden paylaşım yapan Şeyma Subaşı'na tepki yağdı! Kadınlar tuvaletine giren davetsiz misafir, büyük paniğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 15:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sterlin brexit'te anlaşma umuduyla altı haftanın zirvesinda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]