Son Dakika Haberleri: Sterlin, dolar karşısında 2 ayın zirvesine çıktı
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Sterlin, dolar karşısında 2 ayın zirvesine çıktı

41 dakika önce

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ekim ayı sonuna kadar İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşmasına varılabileceğine yönelik söylemleri, İngiliz Sterlini'ni dolar karşısında son iki ayın zirvesine çıkardı.

Sterlin, dolar karşısında 2 ayın zirvesine çıktı, System.String[]

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'in ekim ayı sonuna kadar İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşmasına varılabileceğine yönelik söylemleri, İngiliz Sterlini'ni dolar karşısında son iki ayın zirvesine çıkardı.

Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:00 
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