Sterlin, dolar karşısında 2 ayın zirvesine çıktı
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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in ekim ayı sonuna kadar İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşmasına varılabileceğine yönelik söylemleri, İngiliz Sterlini'ni dolar karşısında son iki ayın zirvesine çıkardı.
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker'in ekim ayı sonuna kadar İngiltere ile AB arasında Brexit anlaşmasına varılabileceğine yönelik söylemleri, İngiliz Sterlini'ni dolar karşısında son iki ayın zirvesine çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:00
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