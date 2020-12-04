Sterlin dolar karşısında 30 ayın zirvesinde - Son Dakika

Sterlin dolar karşısında 30 ayın zirvesinde

04.12.2020 17:40
Sterlin dolar karşısında 30 ayın zirvesinde, System.String[]

Sterlin, küresel piyasalarda Cuma günü 1.35 sınırını aşarak 2018 Mayıs ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.

Sterlin, küresel piyasalarda Cuma günü 1.35 sınırını aşarak 2018 Mayıs ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.

Sterlin, Cuma günkü işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.53 artışla 1.35277 dolara kadar yükseldi.

Analistlere göre sterlindeki hızlı yükselişte, Brexit anlaşmasının yeni yıla sarkacağına ilişkin haberlerin yanında, Birleşik Krallık'ın önümüzdeki hafta ulaşacak 800,000 doz Pfizer aşısının uygulamasın hemen başlayacağına ilişkin açıklamalar etkili oldu.


Sterlin, Mayıs, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sterlin dolar karşısında 30 ayın zirvesinde - Son Dakika Ekonomi


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