Sterlin dolar karşısında 30 ayın zirvesinde

Sterlin, Cuma günkü işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.53 artışla 1.35277 dolara kadar yükseldi.

Sterlin , küresel piyasalarda Cuma günü 1.35 sınırını aşarak 2018 Mayıs ayından bu yana en yüksek düzeye tırmandı.

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