Son Dakika Haberleri: Stevan Jelovac, Gaziantep Basketbol'da

Stevan Jelovac, Gaziantep Basketbol'da

12 dakika önce

Gaziantep Basketbol, Sırp basketbolcu Stevan Jelovac'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Stevan Jelovac, Gaziantep Basketbol'da, System.String[]
Gaziantep Basketbol, Sırp basketbolcu Stevan Jelovac'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Gaziantep Basketbol Takımı, 1989 doğumlu Sırbistan asıllı, 2.08 boyundaki Stevan Jelovac ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Gaziantep Basketbol'a transferi öncesinde Alman ekibi Brosa Basket forması giyen Jelovac, bu sezon süre aldığı 16 maçta 19.4 dakikada 11.9 sayı, 4.2 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Stevan Jelovac, 2010-2011'de Kızıl Yıldız (Sırbistan), 2011-2012'de Antalya Büyükşehir (Türkiye), 2012-2013'de Juve Caserta (İtalya), 2013-2014'de Rytas Vilnius (Litnavya), 2014-2017 arası Zaragoza (İspanya), 2017-2018'de ise Nizhny Novgorod (Rusya) formaları giydi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:22 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Giresunspor, Teknik Direktör Kemal Kılıç ile El Sıkıştı Martin Caceres'in, Juventus İçin Japonya'dan Gelen Teklifi Reddettiği Ortaya Çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Barış Şimşek Oldu Nantes, 9 Numarayı Emekli Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:34:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Stevan Jelovac, Gaziantep Basketbol'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]